Отечественный аналог омега-3 сделают из жира байкальской нерпы

Проект по производству российского аналога омега-3 (концентрат ненасыщенных жирных кислот) разрабатывают в Бурятии. Сырьем станет жир байкальской нерпы — уникального животного, живущего только в этом озере.

Омега-3 — это популярная биологически активная добавка, которая содержит незаменимые полезные жиры, важные для сердца, мозга и общего здоровья. Ученые из Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова хотят снизить зависимость России от зарубежных поставщиков. В качестве сырья они рассматривают жир байкальской нерпы, содержащий до 300 миллиграммов полезного вещества на грамм жира.

«В настоящее время ученые лаборатории работают над созданием концентрата с содержанием омега-3 900 мг на грамм, чтобы получить отечественный аналог премиальных импортных добавок», — цитирует ТАСС заведующую лабораторией инновационной фармацевтики Туяну Рандалову.

По данным вуза, разработкой заинтересовались российские компании. О планах по объему производства БАДа и размеру квоты на отстрел ради этого байкальских нерп ученые не сообщают.