НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Отечественный аналог омега-3 сделают из жира байкальской нерпы

Источник:
ТАСС
100 0
Байкальская нерпа
Байкальская нерпа
Фото: BurakovaLP / CC BY 4.0

Проект по производству российского аналога омега-3 (концентрат ненасыщенных жирных кислот) разрабатывают в Бурятии. Сырьем станет жир байкальской нерпы — уникального животного, живущего только в этом озере.

Омега-3 — это популярная биологически активная добавка, которая содержит незаменимые полезные жиры, важные для сердца, мозга и общего здоровья. Ученые из Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова хотят снизить зависимость России от зарубежных поставщиков. В качестве сырья они рассматривают жир байкальской нерпы, содержащий до 300 миллиграммов полезного вещества на грамм жира.

«В настоящее время ученые лаборатории работают над созданием концентрата с содержанием омега-3 900 мг на грамм, чтобы получить отечественный аналог премиальных импортных добавок», — цитирует ТАСС заведующую лабораторией инновационной фармацевтики Туяну Рандалову.

Самые забавные дикие животные. ФОТО

По данным вуза, разработкой заинтересовались российские компании. О планах по объему производства БАДа и размеру квоты на отстрел ради этого байкальских нерп ученые не сообщают.

Еще по теме
Глаза стали индикаторами старения и болезней сердца
Как выбрать стеклоомывающую жидкость
Японцы клонируют свиней для пересадки органов людям
Как связана потеря зубов и продолжительность жизни
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
33
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
20
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
16
Мax установили 50 миллионов пользователей
15
Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»