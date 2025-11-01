НАВЕРХ

Главный тренер «Сибири» объяснил разгром от «Автомобилиста»

ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев отметил, что разгром его команды в домашнем матче с «Автомобилистом» связан с игнорированием ведущими хоккеистами игровых заданий. Матч завершился со счетом 1:7.

«Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро», — сказал Буцаев на пресс-конференции после игры.

Тренер отметил, что «Сибирь» сыграла качественно фактически только один период, также он занес в плюс игру в меньшинстве и энергию молодых хоккеистов. В остальном команде «дали пинка по одному месту», констатировал Буцаев.

На фоне игрового кризиса Буцаев перед матчем перетасовал звенья. Так, из состава выбыл Скотт Уилсон, Владимир Бутузов был заявлен 13-м форвардом, во второй тройке вышел 19-летний Александр Першаков.

Новосибирский клуб продлил серию поражений до шести матчей. На данный момент команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 16 баллов в 20 матчах. Теперь «Сибири» предстоит 2 ноября встретиться с «Трактором».

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение (0)
