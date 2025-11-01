Иванов день: что можно и нельзя 1 ноября

Иванов день отмечается 1 ноября 2025 года по народному календарю. Православная церковь в эту дату празднует перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. С этим днем связаны интересные приметы и традиции.

Традиционно в этот день предсказывали погоду — например, если 1 ноября падал снег, ожидалось скорое похолодание. Если же в этот день шел дождь — морозов долго не ждали. Мерзлая земля на Иванов день предвещала морозную зиму.

На Иванов день нельзя было отказывать тем, кто нуждается в милостыне, иначе весь предстоящий год мог оказаться финансово трудным. Также 1 ноября под запретом была стирка — считалось, что она притянет несчастье. Кроме этого, нельзя было оборачиваться на шаги за спиной.

Что касается традиций, то на Руси в Иванов день обычно провожали осень и встречали зиму, ведь с этого времени как раз начинались настоящие морозы. Например, было принято резать кур и готовить из них различные блюда.