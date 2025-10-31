НАВЕРХ
Wildberries запустил доставку дронами

Sibnet.ru
Wildberries запустил тестовую доставку товаров с помощью беспилотных дронов в Санкт-Петербурге, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.

«Мы провели первые доставки и отработали сложный логистический маршрут с несколькими точками посадки», — написала Ким в своем телеграм-канале.

По ее словам, сертифицированный отечественный беспилотник последовательно доставил груз из сортировочного центра Wildberries «Шушары» в фирменный пункт выдачи заказов на Полевой улице, после чего вернулся на склад.

Ким отметила, что тестирование беспилотной доставки заказов проводился при поддержке комитета по транспорту Санкт-Петербурга и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

Wildberries открыл виртуальную примерочную
