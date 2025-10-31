Россия ответит «зеркалом» на новый пакет санкций

Москва зеркально ответит на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России. В частности, будет существенно расширен «стоп-лист» представителей ЕС, сообщил МИД РФ в своем телеграм-канале.

«Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву», — отмечается в сообщении.

Въезд также закрывается для людей, ответственных за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также политиков, выступающих за изъятие российских активов или использование прибыли от них в интересах Украины.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Кроме этого, в новый ограничительный пакет внесли более ста танкеров, перевозящих российскую нефть.