Россия ответит «зеркалом» на новый пакет санкций

Москва зеркально ответит на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России. В частности, будет существенно расширен «стоп-лист» представителей ЕС, сообщил МИД РФ в своем телеграм-канале.

«Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву», — отмечается в сообщении.

Въезд также закрывается для людей, ответственных за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, а также политиков, выступающих за изъятие российских активов или использование прибыли от них в интересах Украины.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Кроме этого, в новый ограничительный пакет внесли более ста танкеров, перевозящих российскую нефть.

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

Uynachalnica

Кому тут из местных зарплату немерено поднимали?