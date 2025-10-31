НАВЕРХ
Разгадана многовековая тайна гудящего озера

Oddity Central
озеро Сенека
озеро Сенека
Фото: B137 / CC0

Американские ученые разгадали многовековую тайну «гудящего озера» в штате Нью-Йорк. Оказывается, таинственные звуки связаны с залежами метана.

Загадочные гул и взрывы фиксировались у озера Сенека с XVII века. Первым зловещие гулкие звуки озера описал в 1850 году известный писатель Джеймс Фенимор Купер в рассказе «Озерное ружье».

«Это звук, напоминающий взрыв тяжелой артиллерии, который нельзя объяснить ни одним из известных законов природы. Удар глубокий, гулкий, далекий и внушительный. Озеро, кажется, разговаривает с окружающими холмами», — отметил писатель.

Ученые изучили дно озера с применением современного оборудования и выявили свыше 140 крупных впадин диаметром до нескольких сотен метров. Анализ воды и донных отложений показал присутствие метана, говорится в статье исследователей, опубликованной Oddity Central.

Выяснилось, что метан под давлением накапливается в придонном слое озера и периодически прорывается на поверхность. В результате возникают мощный гул и ударная волна.

Сенека находится в центре группы озер Финчер, расположенных к югу от Онтарио. Это глубочайшее озеро штата Нью-Йорк — максимальный показатель составляет 188 метров. Его длина — 61 километр, ширина — порядка 5 километров.

