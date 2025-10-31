Лукашенко пообещал не ввязывать Белоруссию в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что республику не удастся втянуть в войну, если не произойдет внешней агрессии против страны.

«Нам надо выдержать это время. Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут», — приводит БелТА заявление Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что в мире происходит 50 конфликтов и войн, и «не хотелось бы участвовать в 51-м».

«Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», —подчеркнул Лукашенко.