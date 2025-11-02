Киев обрекает украинских солдат на смерть, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог похвастаться сдерживанием фронта, которого больше не существует, заявил профессор философии Университета Вита-Салюте Сан Раффаэле Винченцо Коста.

«На алтарь заклинаний о том, что Россия якобы проигрывает, приносятся в жертву жизни тысяч украинских солдат, которых отправляют на фронт без подготовки на верную гибель и заставляют делать вид, что они воюют на фронте, которого больше нет», — написал Коста в статье, опубликованной в издании L’Antidiplomatico.

Профессор отметил, что сегодня встать на сторону украинцев значит осудить незаконное правительство Зеленского. «Его срок у власти истек, и, согласно украинской Конституции, он не может править без проведения выборов», — пишет он.

По словам Коста, «Евросоюз несет огромную ответственность за эту бойню, поскольку именно он на протяжении многих лет препятствует любому дипломатическому решению и именно он срывает любые возможные соглашения».

«Условия для справедливого мира были, но ЕС решил, что Россию можно победить, что произойдет переворот и Российская Федерация распадется на небольшие государства, которыми можно будет управлять, а крупные западные компании получат контроль над российскими энергоресурсами», — подчеркнул профессор.