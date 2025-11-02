Нейропсихолог Ирина Акопова посоветовала, как благодаря дофамину и нейронным путям за 45 дней развить в организме положительные привычки.

«Уровень дофамина в нашем организме напрямую влияет на то, как мы воспринимаем успехи и неудачи. Когда мы достигаем чего-либо значимого, уровень дофамина увеличивается, что приводит к ощущению счастья и полноценности», — рассказала Акопова изданию RuNews24.Ru

Но, по ее словам, не всегда нам нужно достигать грандиозных целей, чтобы получить этот гормон «радости». Нужно отмечать маленькие победы. Умение радоваться небольшим успехам стимулирует выработку дофамина и создает ощущение внутреннего удовлетворения.

Стоит двигаться к цели небольшими шагами. Всего 10 минут в день, уделенных на осмысление цели, могут дать уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. А неприятные задачи (решение конфликтов или уборка) лучше разделять на несколько частей и тогда они перестанут казаться такими ненавистными, отметила психолог.

Акопова также рекомендовала корректировать высоту планки для себя. «Корректируйте ожидания, чтобы увеличить шансы на успех. Экспериментируйте в течение 45 дней: снижайте планку на сложных этапах и поднимайте ее там, где чувствуете, что можете достичь результата», — призвала эксперт.