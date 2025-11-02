НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Психолог рассказала, как за 45 дней сформировать полезные привычки

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Бег
Фото: © Sibnet.ru

Нейропсихолог Ирина Акопова посоветовала, как благодаря дофамину и нейронным путям за 45 дней развить в организме положительные привычки.

«Уровень дофамина в нашем организме напрямую влияет на то, как мы воспринимаем успехи и неудачи. Когда мы достигаем чего-либо значимого, уровень дофамина увеличивается, что приводит к ощущению счастья и полноценности», — рассказала Акопова изданию RuNews24.Ru

Но, по ее словам, не всегда нам нужно достигать грандиозных целей, чтобы получить этот гормон «радости». Нужно отмечать маленькие победы. Умение радоваться небольшим успехам стимулирует выработку дофамина и создает ощущение внутреннего удовлетворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак гормоны управляют чувствами

Стоит двигаться к цели небольшими шагами. Всего 10 минут в день, уделенных на осмысление цели, могут дать уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении. А неприятные задачи (решение конфликтов или уборка) лучше разделять на несколько частей и тогда они перестанут казаться такими ненавистными, отметила психолог.

Акопова также рекомендовала корректировать высоту планки для себя. «Корректируйте ожидания, чтобы увеличить шансы на успех. Экспериментируйте в течение 45 дней: снижайте планку на сложных этапах и поднимайте ее там, где чувствуете, что можете достичь результата», — призвала эксперт.

Еще по теме
Психологи нашли у трудного детства неожиданную пользу
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Доказана связь между отсутствием секса и развитым интеллектом
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
смотреть все
Наука #Психо #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
15
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
15
Путин потребовал накормить россиян рыбой
14
Наталья Поклонская сменила имя на Радведу