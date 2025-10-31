НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МО РФ заявил о признании Киевом катастрофы ВСУ в Покровске

Источник:
Sibnet.ru
304 3

Киев, закрыв журналистам въезд к «котлам» с украинскими военнослужащими в Красноармейске (Покровске) и Купянске, признал катастрофическую ситуацию на фронте, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны получило приказ президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения районов блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Россия пообещала остановить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов.

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — отметил Конашенков.

По его словам, таким образом Киев подтвердил: никаких других путей, кроме российских коридоров безопасности, для выезда из заблокированных районов не осталось.

Герасимов рассказал об успехах российской армии

Украинские власти хотят использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и жителей своей страны, подчеркнул Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
Производитель заявил о проблемах с украинской ракетой «Фламинго»
Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
«Буревестник»: Россия испытала научно-фантастическую ракету
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

-Керя-

Опять Россияне виноваты в инфляции! И ни слова одорожании бензина и электроэнергии...

Удавиков

сразу понятно, что барышня представляет интересы кучки барыг

Удавиков

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году, поднявшись на четвертое место...

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)