Киев, закрыв журналистам въезд к «котлам» с украинскими военнослужащими в Красноармейске (Покровске) и Купянске, признал катастрофическую ситуацию на фронте, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны получило приказ президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения районов блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Россия пообещала остановить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов.

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — отметил Конашенков.

По его словам, таким образом Киев подтвердил: никаких других путей, кроме российских коридоров безопасности, для выезда из заблокированных районов не осталось.

Украинские власти хотят использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и жителей своей страны, подчеркнул Конашенков.