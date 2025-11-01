Какие законы вступят в силу с 1 ноября

Важные законодательные изменения, касающиеся долгов по налогам и алкогольных суррогатов, вступят в силу в России с 1 ноября 2025 года.

С 1 ноября вступает в силу новый порядок учета и погашения долгов по налогам для физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Теперь налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке.

«Если разногласий нет, сумма будет погашаться или списываться со счетов во внесудебном порядке, а при их наличии — через суд», — пояснили в Федеральной налоговой службе.

Спорным долгом по налогам считается сумма, с которой налогоплательщик не согласен и подал жалобу или заявление о перерасчете. До урегулирования спора с эти деньги не будут списываться с единого налогового счета в личном кабинете.

Оборот метанола

С 1 ноября оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей смогут осуществлять только организации и ИП, включенные в госреестр. Не включенным в реестр оборот метанола будет запрещен.

По этому закону оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет возможен при условии их обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев.

Метанол — опасный яд, который ни на запах, ни на вкус, ни на цвет не отличается от пищевого этанола. Даже небольшая его доза может привести к смерти. Случаи массового отравления алкогольными суррогатами, содержащими метанол, происходили неоднократно.