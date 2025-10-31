Ученые создали дрон-мотылек, он машет крыльями и летит на свет

Ученые в США создали самоуправляемый беспилотник с машущими крыльями, который научили летать за источником света — как мотылек летит на огонь. Такие дроны будут востребованы в случаях, когда необходимо длительное наблюдение за каким-то объектом.

Насекомые, освоившие зависающий полет, двигают крыльями по уникальной траектории, позволяющей получать подъемную силу и при взмахе вниз, и при взмахе вверх. Эта особенность биомеханики делает зависающий полет насекомых одним из самых энергоэффективных способов передвижения в воздухе. Ученым из Университета Цинциннати удалось повторить это достижение.

«Наши симуляции показывают, что управление экстремальным поиском может естественным образом воспроизводить стабильное зависающее поведение, наблюдаемое у насекомых, — без ИИ или сложных моделей», — цитирует портал arxiv ведущего автора исследования Ахмеда Эльгохари.

Устройство запрограммировано находить источник света и зависать у него, оно управляет полетом без помощи GPS и искусственного интеллекта. Дрон применяет простую систему обратной связи, похожую на ту, что используют насекомые.

Такие дроны будут востребованы из-за их высокой эффективности полета, которую можно использовать для самых разных много часовых наблюдений.