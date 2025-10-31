Мобильные операторы будут препятствовать регистрации в Telegram

Российские мобильные операторы получили требование блокировать попытки регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp. Об этом сообщил источник «Кода Дурова» на телеком-рынке.

Требование касается рассылок SMS с кодами подтверждения авторизации, которые новым пользователям отправляют подрядчики популярных мессенджеров. Введение кода из SMS является обязательным для регистрации. Если код не получен и не введен – зарегистрировать новый аккаунт не получится.

Журналисты издания трижды попытались привязать новый номер к одному из уже зарегистрированных аккаунтов Telegram. Для замены были использованы номера «Мегафона», МТС и Билайн. СМС-ки с кодами пришли только на первые два.

«Попытка сделать то же самое с номером Билайн оказалась неудачной: SMS от Telegram попросту не приходят, что может говорить о том, что операторы уже начали выполнять требование», — заключили журналисты «Кода Дурова».

Косвенным подтверждением начавшейся блокировки является то, что Telegram начал тестировать в России программу отправки SMS-кодов с номеров других пользователей.

Ее суть такова: юзер дает согласие на то, что мессенджер может отправлять с его номера другим пользователям до 100 SMS в месяц. За это участникам программы обещают Premium-подписку.

Telegram запустил Peer-to-peer Login Program в ряде стран в начале 2024 года. Изначально она была придумана для стран, где «промышленная» рассылка SMS стоит дорого. Предложения стать «ретранслятором» поступают только Android-пользователям в силу пресловутой закрытости iOS.