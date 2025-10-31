Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смягчил свою политику по конфликту на Украине, чем смутил американских союзников в Евросоюзе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Трамп смягчил политику в отношении украинского кризиса после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда многие ожидали, что США одобрят поставку ракет Tomahawk, но этого не произошло.

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — сказал один из источников.

Это расстроило европейских политиков. Последующее решение Трампа начать вывод войск из Европы привело их в смятение.

«Это станет приглашением для России усилить атаки на Украину и укрепить свое влияние в регионе», — заявил неназванный европейский чиновник.

Еще одним индикатором смягчения стал тот факт, что во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пусане не обсуждался вопрос поставок российской нефти, отметил телеканал.