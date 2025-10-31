НАВЕРХ
Самую быстроразлагающуюся посуду ученые создали из отрубей

«Известия»
Пресс для выпуска одноразовой быстроразлагающейся посуды из отрубей
Пресс для выпуска посуды из отрубей
Фото: © Самарский государственный аграрный университет

Ученые разработали самую быстроразлагающуюся одноразовую посуду из отрубей. Она разлагается за 10-30 дней в зависимости от условий, а также ее можно применять как корм для животных.  

Пластиковая одноразовая посуда разлагается сотни лет, а при нагревании может выделять токсичные вещества. В мире сформировался тренд на отказ от пластиковой посуды, поэтому спрос на биопосуду растет. Стартап Самарского аграрного госуниверситета создал пресс для производства тарелок и стаканов из любого вида сырья — пшеничного, овсяного и кукурузного.

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаила Чарного заявил, что проект многообещающий, поскольку в некоторых странах уже введены запреты на использование пластика. При этом он отметил, что небольшие сроки хранения и термостойкости посуды из отрубей ограничивают ее применение.

Чем опасны кофейные автоматы

Разработчики хотят смоделировать замкнутый цикл переработки зерна, это уменьшит себестоимость и увеличит конкурентоспособность продукции. Ее экологические преимущества уже очевидны, пишут «Известия».



