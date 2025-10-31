НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Чиновники Трампа после убийства Кирка живут на военных базах

Источник:
Sibnet.ru
Фото: Изначально этот файл был загружен участником Leonard G. из английский Википедия / CC SA 1.0

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа переехали для постоянного проживания на военные базы. Это произошло после убийства республиканского политика Чарли Кирка.

Не менее шести высших должностных лиц администрации Трампа переехали жить на военные базы, в целях обеспечения безопасности себя и своих семей от потенциального насилия, а также от протестов, пишет издание The Atlantic.

По данным издания, на военные базы переехали с семьями госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава сухопутных войск Дэниел Дрисколл, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер с супругом, советником Трампа Стивеном Миллером, а также еще один чиновник якобы столкнувшийся с конкретной угрозой.

Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»

Отмечается, что это не первый прецедент. Ранее под защитой военных жили бывший министр обороны Роберт Гейтс, экс-глава Пентагона Джим Мэттис, а также Майк Помпео, директор ЦРУ и госсекретарь времен первого срока Трампа.


