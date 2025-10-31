Неизвестный устроил ночлег в Эйфелевой башне незаметно для охраны

Неизвестный мужчина зашел в Эйфелеву башню и переночевал там. Это выяснилось, когда он уже покинул парижскую достопримечательность. Что он там делал ночью — неизвестно.

Мужчина по билету, купленному онлайн, зашел в башню через южный вход в 21:35 по местному времени. Через 13 часов, в 10:20 следующего неизвестный возник на записях камер видеонаблюдения на западном входе и покинул башню, сообщила газета LeParisien со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что на лбу мужчины была закреплена камера GoPro. Что он делал внутри Эйфелевой башни — неизвестно, никаких повреждений не обнаружено.

После обнаружения инцидента, сотрудники провели тщательный осмотр, к проверке были привлечены кинологи с собаками. Представитель управляющей Эйфелевой башней (SETE) компании сообщил, что компания подала жалобу и заявила о проведении расследования.