Неизвестный устроил ночлег в Эйфелевой башне незаметно для охраны

Источник:
LeParisien
Эйфелева башня
Фото: © U.S. Department of State

Неизвестный мужчина зашел в Эйфелеву башню и переночевал там. Это выяснилось, когда он уже покинул парижскую достопримечательность. Что он там делал ночью — неизвестно.

Мужчина по билету, купленному онлайн, зашел в башню через южный вход в 21:35 по местному времени. Через 13 часов, в 10:20 следующего неизвестный возник на записях камер видеонаблюдения на западном входе и покинул башню, сообщила газета LeParisien со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что на лбу мужчины была закреплена камера GoPro. Что он делал внутри Эйфелевой башни — неизвестно, никаких повреждений не обнаружено.

Грудь и замужество повышают уровень женской самооценки

После обнаружения инцидента, сотрудники провели тщательный осмотр, к проверке были привлечены кинологи с собаками. Представитель управляющей Эйфелевой башней (SETE) компании сообщил, что компания подала жалобу и заявила о проведении расследования.

Жизнь #Интересно
Обсуждение (1)
