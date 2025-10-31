Луков день: народные приметы и традиции на 31 октября

Православные христиане 31 октября вспоминают святого апостола Луку, который считается автором первых икон Богородицы. С этим днем связаны многочисленные народные приметы и поверья: нельзя устраивать пиршества и брать в долг, вечером надо сидеть дома и есть лук.

Крестьяне 31 октября предсказывали погоду. Например, если не выпадал снег, значит зима придет нескоро. Плывущие с севера на юг облака предвещали солнечную погоду, а царапающая пол кошка — сильный ветер и дожди.

По народным традициям, 31 октября нельзя было свататься и вообще знакомиться — такие знакомства считались несчастливыми. Нельзя пилить деревья, сушить белье на улице, выходить из дома после захода солнца, делиться с соседями солью и брать в долг деньги или вещи. Все это могло привлечь в дом беды.

Имя Луки было созвучно слову «лук», поэтому в народе этот день также называли луковым днем. 31 октября устраивались луковые базары. А девушке гадали — если на луковице оказывалось три слоя шелухи, то ждали скорую свадьбу. Считалось, что съеденный в этот день лук убережет от болезней.

Также 31 октября называли Лука Голодный — люди верили, что излишества за столом в этот день могут обернуться скудным годом. Поэтому было принято избегать пиршеств и довольствоваться малым.