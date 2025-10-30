Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян

Низкая безработица в России переросла в дефицит кадров, в результате рост зарплат происходит быстрее роста производительности труда, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«В нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — цитирует Набиуллину РБК.

Ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. При этом рост зарплат толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты, отметила глава Центробанка.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 миллиона человек, из них 75 миллионов человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, следует из данных Росстата.

Уровень безработицы в России в августе 2025 года снизился до 2,1%, что стало историческим минимумом с 1991 года. Прогнозные значения безработицы на 2025 год от Минэкономразвития составляли 2,3%.