НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян

Источник:
РБК
286 8
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Низкая безработица в России переросла в дефицит кадров, в результате рост зарплат происходит быстрее роста производительности труда, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«В нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — цитирует Набиуллину РБК.

Ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. При этом рост зарплат толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты, отметила глава Центробанка.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 миллиона человек, из них 75 миллионов человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, следует из данных Росстата.

Уровень безработицы в России в августе 2025 года снизился до 2,1%, что стало историческим минимумом с 1991 года. Прогнозные значения безработицы на 2025 год от Минэкономразвития составляли 2,3%.

Еще по теме
Минтруда предложил увеличение квоты на мигрантов на 20%
Наступила шестидневная рабочая неделя
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Большинство новосибирцев продолжат работать на пенсии
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)

se 34

Китай в ужасе задрожал от страха и уже готов сдаться