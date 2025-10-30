Согласие на секс для французов станет обязательным

Парламент Франции одобрил законопроект, согласно которому любой сексуальный акт без официального согласия партнера считается насилием.

Согласно документу, согласие должно быть «свободным и информированным», предоставленным до конкретного действия и может быть отозвано. Также подчеркивается, что согласие не может выводиться «исключительно из молчания или отсутствия реакции жертвы».

Ранее французское законодательство определяло сексуальное насилие как действия, совершаемые с помощью «насилия, принуждения, угрозы или неожиданности». Теперь для обвинения в изнасиловании будет достаточно отсутствия согласия, пишет Politico.

Еврокомиссия еще в 2022 году предложила обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия как изнасилование, однако инициатива была раскритикована. Изменения французского законодательства были вновь инициированы после громкого судебного дела Жизель Пелико.

Процесс начался в сентябре 2024 года. Следствие установило, что Доминик Пелико из Мазана более десяти лет давал жене Жизель снотворное и организовывал ее изнасилования десятками незнакомцев, которых он находил в Сети.

Адвокаты защиты пытались оправдать обвиняемых отсутствием в законе требования явного согласия на сексуальные действия. Однако Пелико получил 20 лет тюрьмы, еще 51 подсудимый были также признаны виновными и получили сроки от четырех до 15 лет лишения свободы.