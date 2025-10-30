Солнце впервые с начала 2025 года «затихло»

Индекс вспышечной активности Солнца упал до нуля впервые с начала года, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

За последние 48 часов на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены.

«Такие события могут свидетельствовать и о накоплении звездой энергии, которая разрядится через некоторое время. Все это сохраняет высокую степень неопределенности, в особенности в отношении последних месяцев текущего года», — отмечается в сообщении.

Астрономы напомнили, что индекс вспышечной активности в предыдущий раз опускался до нуля в начале апреля 2024 года. Всего через месяц на звезде произошел один из крупнейших в истории всплесков активности, сопровождавшийся магнитными бурями высшего пятого уровня.