Томские химики сделали ценную основу для лекарств из воздуха

Российские ученые нашли способ удешевить и упростить синтез органических молекул, которые используются как основа для производства большого спектра лекарств, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

Органические молекулы — имидазолы — являются основой антипаразитарных, противогрибковых, антибактериальных, противоопухолевых препаратов. Один из важных реагентов для производства молекул — кислород, ученые предложили получать его из атмосферного воздуха, что делает метод экономичным и экологичным.

Традиционные методы синтеза имидазолов требуют применения токсичных окислителей. Авторы предложили метод, где в качестве окислителя используется атмосферный кислород, который в ходе реакции превращается в воду.

Метод успешно опробовали и получили ряд из 23 имидазолов с выходами до 98%. Разработчики считают, что метод станет основой для создания новой технологии получения имидазолов. В разработке также принимали участие сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета.



