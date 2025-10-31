НАВЕРХ
Рэпер ST написал песню для телешоу «Победители» на РЕН ТВ

Источник:
Sibnet.ru
229 1
рэпер ST
Рэпер ST
Фото: © пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Российский рэпер ST (Александр Степанов) записал песню для проекта «Победители» на телеканале РЕН ТВ. Шоу позиционируется как «самый опасный проект в истории отечественного телевидения».

Песня получила название «Время забрать». По словам артиста, она рассказывает о достойном пути людей, которые ежедневно совершают подвиги, порой не осознавая этого.

«Я сознательно избегал отсылок к конкретным профессиям или судьбам. Например, строка "Герои здесь, они среди нас" — это метафора: для этих людей "огонь, вода и медные трубы" являются обычными рабочими буднями. Именно эта мысль легла в основу текста, а музыка нужное настроение держит, развивает и усиливает», — цитирует Степанова телеканал РЕН ТВ.

Участниками проекта «Победители» стали пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники и врачи. В новом шоу они должны будут пройти разработанную для спецподразделений полосу препятствий, а также выполнить задания на меткость, скорость, силу и смекалку.

Премьера состоится в субботу, 8 ноября в 20:00.

Девочка из Новосибирска восхитила наставников детского «Голоса»

Рэпер ST и сам принимал участие в ряде телепроектов. Он дошел до финала первого сезона шоу «Битва за респект», выходившего на канале Муз-ТВ. Трижды принимал участие в Versus Battle на YouTube. В марте 2023 года году артист стал победителем шоу «Новые звезды в Африке», выходившем на ТНТ.

