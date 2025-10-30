НАВЕРХ
Эксперты подсчитали средний годовой заработок владельца ПВЗ

Sibnet.ru
Средняя годовая выручка владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России не превышает миллиона рублей, подсчитали эксперты Центра доказательной экспертизы Института Гайдара.

Годовая выручка почти половины (42%) владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 году не достигла и 500 тысяч рублей. Еще четверть владельцев ПВЗ выручили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в год, приводят «Ведомости» подсчеты экспертов.

От 1 до 2 миллионов рублей смогли получить лишь 19% опрошенных, от 2 миллионов и более заработали 14%. Таким образом, в среднем годовая выручка владельца ПВЗ по стране (независимо от количества точек) составляет 900 тысяч, выяснили эксперты.

В среднем владельцы управляют двумя пунктами. У 43% опрошенных — по два-три ПВЗ, четыре и более пунктов — у 20%. 38% респондентов содержат по одному ПВЗ. При этом половина опрошенных планируют открыть один или два новых пункта в течение года.

