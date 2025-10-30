Житель Приморья за двухнедельный шпионаж получил 15 лет

Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в шпионаже и приговорил его к лишению свободы на 15 лет, сообщила региональная прокуратура. Он следил за моряками Тихоокеанского флота две недели.

По данным суда, с 10 по 23 февраля 2024 года подсудимый по заданию сотрудника украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Сообщается, что подсудимый проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял данные с интерактивными картами местности. Информация касалась дислокации, вооружения, военной и специальной техники бригады, а также участии военных в СВО.

23 февраля подсудимый передал собранные данные представителю украинской разведки через мессенджер, после чего сотрудники регионального управления ФСБ пресекли его деятельность.



