Житель Приморья за двухнедельный шпионаж получил 15 лет

Источник:
Sibnet.ru
222 1
Большой противолодочный корабль
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Фото: photo by Photographer’s Mate 2nd Class Edward N. Vasquez

Приморский краевой суд признал жителя Владивостока виновным в шпионаже и приговорил его к лишению свободы на 15 лет, сообщила региональная прокуратура. Он следил за моряками Тихоокеанского флота две недели.

По данным суда, с 10 по 23 февраля 2024 года подсудимый по заданию сотрудника украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. 

Сообщается, что подсудимый проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял данные с интерактивными картами местности. Информация касалась дислокации, вооружения, военной и специальной техники бригады, а также участии военных в СВО.

Чем грозит несанкционированный запуск дрона

23 февраля подсудимый передал собранные данные представителю украинской разведки через мессенджер, после чего сотрудники регионального управления ФСБ пресекли его деятельность.


ЧП #Криминал
