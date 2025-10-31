Китай запустит в космос трех тайконавтов

Китай в пятницу, 31 октября запустит корабль «Шэньчжоу-21» с тремя тайконавтами на борту к национальной орбитальной станции «Тяньгун», заявил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Цзинбо.

Ракета-носитель CZ-2F («Чанчжэн-2-эф») стартует в 18.44 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На борту «Шэньчжоу-21» будут находиться тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан, сообщил Чжан Цзинбо.

Сейчас на «Тяньгун» находятся три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20» — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля и вскоре вернутся на Землю.

Китайская станция «Тяньгун» функционирует на высоте около 400 километров с 2022 года. Она рассчитана на экипаж из трех человек с возможностью кратковременного пребывания до шести человек.

Участников космических экспедиций в Китае называют тайконавтами. Это прямая калька слова «космонавт». Китайское слово taikong означает «великое ничто» (космос).