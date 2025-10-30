НАВЕРХ
Животные научились рыть норы полмиллиарда лет назад

Источник:
ТАСС
Следы неизвестных животных эдиакарского периода
Следы животных эдиакарского периода
Фото: Verisimilus из английский Википедия / CC BY 2.5

Палеонтологи в Китае обнаружили ископаемые доказательства того, что древнейшие животные (вдвое старше первых динозавров) освоили рытье нор 550 миллионов лет назад, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук.

Раскопки в провинции Хубэй показали, что первые многоклеточные беспозвоночные прокладывали сложные системы подземных ходов в морском грунте и использовали их, чтобы добывать еду.

«Данная находка представляет собой знаковую окаменелость, которая представляет собой первое свидетельство того, как древние животные начали "трехмерное" освоение грунта на дне первичного океана Земли», — цитирует сообщение ТАСС.

Ученые обнаружили сразу пяти разновидностей нор изучении отложений конца эдиакарского периода (635-539 миллионов лет назад). В провинции Хубэй залегают породы, сформировавшиеся на дне мелководных морей, содержавших очень маленькую долю кислорода. Эти условия способствовали сохранению в породе отпечатков мягких тел животных той эпохи и следов их передвижения по дну первичного океана.

Археологи нашли холодильник возрастом 1400 лет

В конце эдиакарского периода на Земле жили губки, медузы, черви, наиболее сложными из тогдашних животных были членистоногие. Размер животных варьировался от миллиметров до метров.


