Производитель заявил о проблемах с украинской ракетой «Фламинго»

Украинская Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты «Фламинго», заявила о невозможности их испытаний на Украине, заявила технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — объяснил Терех изданию Le Monde

По ее словам, производство приходится рассредотачивать, чтобы его не остановили атаки со стороны России. Такие меры приводят к незапланированному росту издержек.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал «Фламинго» «самой успешной современной разработкой Украины». Он отметил, что ее дальность достигает 3 тысяч километров.