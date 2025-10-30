НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Производитель заявил о проблемах с украинской ракетой «Фламинго»

Источник:
Le Monde
73 1

Украинская Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты «Фламинго», заявила о невозможности их испытаний на Украине, заявила технический директор компании Ирина Терех.

«У нас нет возможности проводить испытания на нашей территории по причине войны и частых воздушных тревог», — объяснил Терех изданию Le Monde

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия испытала научно-фантастическую ракету

По ее словам, производство приходится рассредотачивать, чтобы его не остановили атаки со стороны России. Такие меры приводят к незапланированному росту издержек.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал «Фламинго» «самой успешной современной разработкой Украины». Он отметил, что ее дальность достигает 3 тысяч километров.

Тема: Военная операция на Украине
Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»