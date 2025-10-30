НАВЕРХ
Си Цзиньпин и Трамп достигли понимания на встрече в Южной Корее

Источник:
Sibnet.ru
Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа
Фото: Дэн Скавино

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценили свою встречу, которая прошла в Южной Корее.

США и Китай находятся на грани торговой войны. Встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была направлена на снятие наиболее острых противоречий.

Переговоры привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий, приводит ТАСС заявления Си Цзиньпина. «Я неоднократно публично заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Этому нас научила история, и этого требует реальность», — отметил он.

Трампа также выразил удовлетворение встречей. «Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны», — сказал президент США, отметив, что в ходе переговоров было принято «много важных решений».

По словам Трампа, он также обсудил с Си Цзиньпином украинский кризис. «Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать», — отметил он.

Глава Белого дома планирует посетить Китай в апреле 2026 года, после чего ожидает визит Си Цзиньпина в Штаты.

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)

se 34

Китай в ужасе задрожал от страха и уже готов сдаться