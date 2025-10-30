НАВЕРХ
Автокредитование в 2025 году рухнуло на 45,5%

Автомобиль
Фото: © Sibnet.ru

Сумма выданных за первые три квартала 2025 года кредитов составила чуть больше 1 триллиона рублей, что на 45,5% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). 

С марта 2025 года объем выдачи кредитов непрерывно рос, но результатов начала прошлого года не достиг. Падение автокредитования обусловлено ростом кредитных ставок и повышением утилизационного сбора во втором полугодии 2024 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Москва показала наибольшее снижение автокредитования (48,2%), при этом она же стала лидером по объему — 93 миллиарда рублей. Следом идут Московская область (48,1% и 83,7 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (46,8% и 57,2 миллиарда рублей).

Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин

Повышение цен на автомобили за счет инфляции и утильсбора будут сдерживать рост кредитования. В следующем году рынок будет зависеть от изменения ключевой ставки, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.


