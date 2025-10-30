Повысился лимит страховки по долгосрочным вкладам

Максимальный лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам повысился до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий закон вступил в силу 30 октября.

Речь идет о рублевых вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. Ранее лимит страхового возмещения по таким вкладам составлял 1,4 миллиона рублей.

Для вкладов на более короткие сроки страховой лимит останется прежним — 1,4 миллиона рублей. В результате один человек сможет открыть как годовой вклад, так и трехлетний, а общая сумма государственного страхового покрытия по ним составит 4,2 миллиона рублей.

Безотзывный вклад — это тип вклада, подтвержденный выданным банком сертификатом, при котором вкладчик не может снять деньги до окончания срока.