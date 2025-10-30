НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Повысился лимит страховки по долгосрочным вкладам

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Деньги купюра банкнота
Фото: © Sibnet.ru

Максимальный лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам повысился до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий закон вступил в силу 30 октября.

Речь идет о рублевых вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет. Ранее лимит страхового возмещения по таким вкладам составлял 1,4 миллиона рублей.

Для вкладов на более короткие сроки страховой лимит останется прежним — 1,4 миллиона рублей. В результате один человек сможет открыть как годовой вклад, так и трехлетний, а общая сумма государственного страхового покрытия по ним составит 4,2 миллиона рублей.

Безотзывный вклад — это тип вклада, подтвержденный выданным банком сертификатом, при котором вкладчик не может снять деньги до окончания срока.

Еще по теме
Американская Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Центробанк поддержал реформу института банкротства
Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь 2026 год
Сбербанк предрек ослабление курса рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)

se 34

Китай в ужасе задрожал от страха и уже готов сдаться