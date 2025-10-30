НАВЕРХ
Осия Колесник: народные праздник и приметы 30 октября

Церковь
Православные чтят память пророка Осии, жившего в IX веке до Рождества Христова. В народном календаре день 30 октября получил название Осия Колесник. В этот день нельзя брать в долг, мыться в бане и надо часто менять одежду.

На Руси в этот день крестьяне традиционно готовили телеги к зиме — с наступлением холодов они тщательно осматривали повозки, чинили при необходимости и ставили в сараи до весны. Отсюда и пошло прозвище «Колесник».

По народным поверьям, 30 октября считалось неблагоприятным для новых начинаний и займов. Если в этот день взять в долг, то отдать деньги будет трудно.

Также существовал запрет на хвастовство, чтобы не потерять удачу. Запрещались шумные застолья, чтобы не привлечь беду. 

Есть приметы, связанные с нечистой силой. В день 30 октября нужно много раз переодеться, чтобы нечисть не запомнила человека и не увязалась за ним. Не рекомендуется мыться в бане, чтобы не рассердить банного духа. 

С «Колесником» связаны погодные приметы — например, если в этот день на небе мало звезд, предсказывался скорый приход морозов.

Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье

Святой Осия жил в Израильском царстве в VIII веке до нашей эры. В церковной традиции он считается одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Пророк обличал моральное падение общества, а его предсказания отличались глубокой символикой.

В частности, Осия предсказал бегство младенца Иисуса в Египет, его трехдневное пребывание во гробе, воскресение и победу над смертью. Кроме того, святой указал на зарождение новой духовной эпохи.

