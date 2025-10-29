Резервистов привлекут к охране стратегически важных объектов

Совфед одобрил закон, который разрешает привлекать граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, к охране стратегически важных объектов в мирное время.

Ранее резервисты могли быть задействованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации. Поправки в закон «Об обороне» коснутся лишь тех, кто заключил добровольные контракты с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве.

Проект закона был разработан Министерством обороны. В пояснительной записке указано, что резервистам предстоит охранять объекты энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающие заводы.

Юридически использование резервистов в мирное время будет оформлено как направление на специальные сборы. Направление резервистов на специальные сборы будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации.