Сколько звезд в ночном небе

Вселенная наполнена огромным количеством звезд, только в Млечном Пути их более 400 миллиардов. Однако в ночном небе человек видит невооруженным глазом порядка 2,5 тысячи звезд.

Чтобы увидеть такое количество, необходимы идеальные условия — отсутствие облачности и светового загрязнения. В городе, где наблюдениям мешает засветка, в ночном небе будут заметны только несколько десятков самых ярких звезд.

Но даже в самом темном месте, где нет городских огней, невооруженным глазом можно различить звезды только до шестой звездной величины. Звездная величина — числовая характеристика светимости объекта. Чем меньше число величины, тем ярче звезда.

Составленный во II веке до нашей эры древнегреческим астрономом Гиппархом небесный каталог содержал 1022 объекта — 1017 звезд и пять туманных объектов.

На безоблачном небе можно увидеть до 800 звезд пятой звездной величины и около 1,7 тысячи звезд шестой величины. Большинство из видимых звезд будут расположены вблизи полосы Млечного Пути.

Если использовать бинокль, для наблюдения станут доступны звезды до десятой величины, таких на небе около 200 тысяч. Любительских телескоп превратит ночное небо в настоящую россыпь огней — количество видимых звезд превысит миллион.

Самая яркая звезда ночного неба — Сириус, ее звездная величина составляет -1,46. На втором месте Канопус (звездная величина -0,74). В топ-5 по яркости также входят Арктур (звездная величина -0,1), Альфа Центавра (звездная величина 0,0) и Вега (звездная величина 0,03). 

