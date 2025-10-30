«Брат навсегда» стартует в российском прокате

Российские кинотеатры 30 октября начинают показ документального фильма «Брат навсегда». Картина содержит воспоминания актеров и редкие архивные материалы.

Выход фильма приурочен к 25-летию со дня премьеры «Брата 2». Создатели картины побывали в знаковых местах — в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке и поговорили с людьми, участвовавшими в съемках и исследовавшими феномен дилогии Алексея Балабанова.

Режиссеры «Брата навсегда» Григорий и Анна Сельянова нашли уникальные кадры с дачи Балабанова под Петербургом, где был написан сценарий первого фильма, и восстановили малоизвестные эпизоды истории создания дилогии.

«Недавно я понял, что наш фильм — это семейное кино. <…> Он — про семью, братство, товарищество, дружбу и любовь. Эта картина про страсть к делу. И если эта страсть есть, она способна менять русло рек, структуру реальности и, как мы сами можем убедиться, влиять на целые поколения», — цитирует Григория Сельянова пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

О феномене «Брата» в картине рассуждают Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.

В сентябре лента открыла фестиваль «Новый сезон» в Сочи, где ее представили одновременно все семь ведущих онлайн-кинотеатров России — Kion, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и Кинопоиск.