НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Брат навсегда» стартует в российском прокате

Источник:
Sibnet.ru
101 1
кадр из фильма
кадр из фильма "Брат навсегда" (реж. Григорий и Анна Сельяновы)
Фото: © «Вольга»

Российские кинотеатры 30 октября начинают показ документального фильма «Брат навсегда». Картина содержит воспоминания актеров и редкие архивные материалы.

Выход фильма приурочен к 25-летию со дня премьеры «Брата 2». Создатели картины побывали в знаковых местах — в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке и поговорили с людьми, участвовавшими в съемках и исследовавшими феномен дилогии Алексея Балабанова.

Режиссеры «Брата навсегда» Григорий и Анна Сельянова нашли уникальные кадры с дачи Балабанова под Петербургом, где был написан сценарий первого фильма, и восстановили малоизвестные эпизоды истории создания дилогии.

«Недавно я понял, что наш фильм — это семейное кино. <…> Он — про семью, братство, товарищество, дружбу и любовь. Эта картина про страсть к делу. И если эта страсть есть, она способна менять русло рек, структуру реальности и, как мы сами можем убедиться, влиять на целые поколения», — цитирует Григория Сельянова пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

О феномене «Брата» в картине рассуждают Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.

Группа «Тату» выпустила ретро-альбом

В сентябре лента открыла фестиваль «Новый сезон» в Сочи, где ее представили одновременно все семь ведущих онлайн-кинотеатров России — Kion, Okko, Premier, Start, Wink, Иви и Кинопоиск.

Еще по теме
Пятерка самых неудачных адаптаций западных сериалов
Умер сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки» Роман Попов
«Горыныч» побил «Алису» в первый уикэнд
Тильда Суинтон стала фаворитом букмекеров на роль Волан-де-Морта
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Самое обсуждаемое
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»