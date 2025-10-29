Центробанк поддержал реформу института банкротства

Банк России поддерживает изменения в законодательство о банкротстве, который разрабатывает Минэкономразвития, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, их нужно быстрее принимать, потому что реабилитационная направленность, направленность на спасение бизнеса, а не на ликвидацию сейчас очень востребована, и с точки зрения банков тоже», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил о возвращении властей к работе над проектом комплексной реформы банкротства. Документ был внесен в Госдуму еще весной 2021 года, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении.

Основное предлагаемое изменение — повышение роли реабилитационных процедур в банкротстве, а именно: отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, им на смену должны прийти реструктуризация долгов и конкурсное производство.