НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США начали вывод войск из Европы

Источник:
Sibnet.ru
611 2
Армия США
Фото: © The Department of Defense

Соединенные Штаты предупредили Румынию и других союзников по НАТО о запланированном сокращении численности американских войск в Европе, сообщила пресс-служба румынского военного ведомства

Президент США неоднократно заявлял, что европейские страны должны взять на себя обеспечение безопасности Европы, резко нарастив оборонные расходы. Пентагон же сосредоточит ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.

«Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США», — сказано в сообщении Минобороны Румынии.

Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России

Планы США вывести из Европы до трети военнослужащих были раскрыты летом 2025 года. Сейчас американский контингент там насчитывает около 80 тысяч человек. Это самая боеспособная часть европейских сил НАТО.

Еще по теме
Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море—земля»
Литва закроет границу с Белоруссией из‑за воздушных шаров
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Картина дня
США начали вывод войск из Европы
Путин потребовал накормить россиян рыбой
Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
США испытали сверхзвуковой самолет X-59. ВИДЕО
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...