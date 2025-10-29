США начали вывод войск из Европы

Соединенные Штаты предупредили Румынию и других союзников по НАТО о запланированном сокращении численности американских войск в Европе, сообщила пресс-служба румынского военного ведомства

Президент США неоднократно заявлял, что европейские страны должны взять на себя обеспечение безопасности Европы, резко нарастив оборонные расходы. Пентагон же сосредоточит ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.

«Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США», — сказано в сообщении Минобороны Румынии.

Планы США вывести из Европы до трети военнослужащих были раскрыты летом 2025 года. Сейчас американский контингент там насчитывает около 80 тысяч человек. Это самая боеспособная часть европейских сил НАТО.