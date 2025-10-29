Наталья Поклонская сменила имя на Радведу

Советник генпрокурора России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская официально сменила имя на Радведу, сообщил блогер Сергей Мардан, опубликовавший канале фрагмент страницы из судебного дела.

Мардан опубликовал в телеграм-канале страницу из иска Поклонской о защите чести и достоинства, который она к нему подала. С чем связаны ее претензии — не уточняется. По словам блогера, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

Поклонская информацию косвенно подтвердила, обвинив Мардана в раскрытии персональных данных и назвав действия блогера «в какой-то мере преступными».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. Считаю недопустимыми подобные поступки со стороны профессионала или хотя бы думающего гражданина своей страны в период военной операции», — написала Поклонская в телеграм-канале.

Советник генпрокурора добавила 2014 года на ее жизнь совершали несколько попыток покушения, поэтому она предприняла «специальные меры». Она также отметила, что сейчас находится под государственной защитой России.

Поклонская — бывший депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма. В 2014 году превратилась в символ «крымской весны» и получила широкую медийную известность. Известна как почитательница российского императора Николая II.