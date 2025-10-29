НАВЕРХ
Наталья Поклонская сменила имя на Радведу

Sibnet.ru
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская
Фото: © телеграм-канал Натальи Поклонской

Советник генпрокурора России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская официально сменила имя на Радведу, сообщил блогер Сергей Мардан, опубликовавший канале фрагмент страницы из судебного дела.

Мардан опубликовал в телеграм-канале страницу из иска Поклонской о защите чести и достоинства, который она к нему подала. С чем связаны ее претензии — не уточняется. По словам блогера, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

Поклонская информацию косвенно подтвердила, обвинив Мардана в раскрытии персональных данных и назвав действия блогера «в какой-то мере преступными».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. Считаю недопустимыми подобные поступки со стороны профессионала или хотя бы думающего гражданина своей страны в период военной операции», — написала Поклонская в телеграм-канале.

Советник генпрокурора добавила 2014 года на ее жизнь совершали несколько попыток покушения, поэтому она предприняла «специальные меры». Она также отметила, что сейчас находится под государственной защитой России.

Поклонская поспорила со священником о женщинах во власти

Поклонская — бывший депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма. В 2014 году превратилась в символ «крымской весны» и получила широкую медийную известность. Известна как почитательница российского императора Николая II.

