Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане, говорится в официальном сообщении МИД Китая. Стороны попытаются не допустить начала торговой войны.

США и Китай сейчас находятся на грани торговой войны. Вашингтон требует от Пекина изменения «несправедливых», с точки зрения американских властей, правил в торговле. Китайские власти отказываются. Но, по данным СМИ, переговорщикам все же удалось прийти к согласию по ряду спорных вопросов, что сделало возможной встречу Трампа и Си Цзиньпина

«По договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес», — сказано в заявлении МИД Китая.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Китаем по итогам встречи с Си Цзиньпином. Он также выразил готовность снизить дополнительную пошлину в отношении китайских товаров.

Китаю невыгодно поражение России

По словам американского лидера, он намерен обсудить с председателем КНР темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Трамп может попросить китайского лидера усилить давление на Россию, чтобы Москва пошла на переговоры с Украиной на условиях Запада, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.