Найден способ навсегда избавить тополя от пуха

Ученые вывели тополя без пуха. Изменить биологические свойства деревьев удалось, редактируя их гены, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства (СПбНИИЛХ).

«Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — цитирует ТАСС младшего научного сотрудника Дмитрия Каржаева.

Технология испытана на образцах осины (близкого родственника тополя) и дала положительные результаты. Из 800 образцов 11 успешно прошли редактирование. Ученые их клонировали и создали коллекцию живых, но генетически измененных осин, не способных к цветению.

Каржаев отметил, что изменение генов деревьев также может повысить их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, увеличить скорость роста деревьев. При этом редактирование генов не является их модификацией, поскольку растение не получает инородной ДНК.