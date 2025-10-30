НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найден способ навсегда избавить тополя от пуха

Источник:
ТАСС
168 0
Саженцы осины с измененным геном
Саженцы осины с измененным геном
Фото: © СПбНИИЛХ

Ученые вывели тополя без пуха. Изменить биологические свойства деревьев удалось, редактируя их гены, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства (СПбНИИЛХ).

«Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — цитирует ТАСС младшего научного сотрудника Дмитрия Каржаева.

Технология испытана на образцах осины (близкого родственника тополя) и дала положительные результаты. Из 800 образцов 11 успешно прошли редактирование. Ученые их клонировали и создали коллекцию живых, но генетически измененных осин, не способных к цветению.

Вымерший попугай вылупился со 101 попытки

Каржаев отметил, что изменение генов деревьев также может повысить их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, увеличить скорость роста деревьев. При этом редактирование генов не является их модификацией, поскольку растение не получает инородной ДНК.

Еще по теме
Могут ли у кошки быть котята от разных отцов
Ученые разработали квас из сыворотки
Китайские ученые создали самый мощный магнит
Гриб сыграл на MIDI-клавиатуре. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Интересно #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

snoo

Точно! Вьетнамцы не дадут соврать!

pepelmetal

Зачем далеко ходить, Афганистан

physx

Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа (с)

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит