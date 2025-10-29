НАВЕРХ
Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь 2026 год

Цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 год, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что форсирование этого процесса перечеркнет весь прогресс, достигнутый в замедлении инфляции.

Цикл снижения ставки начался 6 июня, когда ЦБ впервые за три года понизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, и продолжился 25 июля, когда она была снижена с 20 до 18%, а также 12 сентября — с 18 до 17%. 24 октября она упала с 17 до 16,5%.

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 процентных пункта. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», — приводит РБК заявление Набиуллиной.

По ее словам, ЦБ при снижении ключевой ставки преследует две цели — быстро завершить периода роста цен и не допустить переохлаждения экономики

Набиуллина заявила об оживлении ипотечного рынка

«Понимаю, что бизнесу не просто в этот период, особенно малому, среднему и сильно закредитованному, и призывы снизить ключевую ставку побыстрее, они, конечно, тоже совершенно понятны», — сказала Набиуллина.

Но скоропалительное снижение ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс по замедлению инфляции, подчеркнула Набиуллина.

