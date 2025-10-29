НАВЕРХ
Трамп заявил о способности США выиграть любую войну

ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от участия в вооруженных конфликтах, но они способны выиграть любую войну, заявил президент США Дональда Трамп.

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим, мы <...> разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие — мы победим», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Президент США признал, что так говорить «неполиткорректно», но, по его словам, отныне «во всех вопросах, касающихся защиты США, они не будут политкорректными».

Трамп пригрозил России «лучшей в мире» подлодкой

Ранее Трамп пригрозил провести военную операцию в Венесуэле. Она будет нацелена на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США, отметил американский президент.

