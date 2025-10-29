Трамп заявил о способности США выиграть любую войну

Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от участия в вооруженных конфликтах, но они способны выиграть любую войну, заявил президент США Дональда Трамп.

«Отныне, если мы участвуем в войне — мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим, мы <...> разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах — так намного лучше. Но знаете, если мы примем участие — мы победим», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Президент США признал, что так говорить «неполиткорректно», но, по его словам, отныне «во всех вопросах, касающихся защиты США, они не будут политкорректными».

Ранее Трамп пригрозил провести военную операцию в Венесуэле. Она будет нацелена на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в США, отметил американский президент.