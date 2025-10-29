Ученые разработали квас из сыворотки

Российские ученые разработали инновационный рецепт кваса на молочной сыворотке, получившийся продукт богат аминокислотами и антиоксидантами, сообщила пресс-служба Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ).

Ученые поставили цель создать традиционный национальный русский напиток, обогащенный полезными веществами. Уникальная рецептура создана с использованием сырья растительного и животного происхождения, в том числе молочной сыворотки. В результате инновационный квас содержит на 12% больше аминокислот и на 40% антиоксидантов.

«Молочная сыворотка является источником лактозы, повышающей пищевую ценность напитка. Деминерализация молочной сыворотки позволяет получить чистый, обессоленный продукт, который лучше усваивается организмом человека», — говорится в сообщении.

Также в рецепте использовал солод, полученный из гибрида пшеницы и ржи. Этот солод отличается высокой пищевой и биологической ценностью, так содержит легкоусвояемые углеводы, белки, аминокислоты, в том числе незаменимые, микро-, макроэлементы и витамины.

Разработчики планируют апробировать рецептуру на производстве и для получения разрешительной документации для массового производства нового напитка.