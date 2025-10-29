Власти сибирского региона запретили продажу энергетиков по вечерам

Власти Забайкальского края запретили продавать безалкогольные тонизирующие напитки в вечернее и ночное время. Это сделано ради снижения потребления энергетиков, сообщила пресс-служба заксобрания региона.

Автором инициативы стала Региональная служба по тарифам и ценообразованию. Ведомство основывалось на данных статистики о росте потребления энергетиков с 16,6% до 22,8% в период с 2013 по 2023 годы. Депутаты заксобрания приняли соответствующий закон. Теперь в крае нельзя продавать энергетики с девяти часов вечера до десяти часов утра.

Власти России стараются ограничить потребление безалкогольных тонизирующих напитков. В 2025 году уже запрещена продажа энергетиков детям. В октябре Госдума приняла закон, запрещающий в рекламе этих напитков обращаться к несовершеннолетним.