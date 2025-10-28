НАВЕРХ
Сбербанк предрек ослабление курса рубля

Источник:
РБК
Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк ожидает ослабления курса рубля до конца 2025 года, заявил заместитель правления и финансовый директор кредитного учреждения Тарас Скворцов.

«Что касается курса доллара, мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей за доллар», — цитирует Скворцова РБК.

Кредитная организация также снизила прогноз по росту ВВП России в 2025 году до 0,5–1%, ранее прогнозные значения составляли 1,5–2%. Прогноз по инфляции сохранен на уровне 6,5–7,5% на конец 2025 года.

Официальный курс Банка России на 28 октября составляет 79,98 рубля за доллар и 92,02 рубля за евро.

