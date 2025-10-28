Когда отмечают Хэллоуин в 2025 году

Хэллоуин в 2025 году выпал на пятницу, 31 октября. Дата праздника ежегодно одинаковая, связана с древним кельтским календарем и католическим Днем всех Святых.

Традиционно Хэллоуин празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днем не является. В Россию праздник пришел в 1990-е годы с распадом Советского Союза и отмечается неформально.

Своими корнями Хеллоуин уходит в дохристианскую эпоху — он зародился у древних кельтов, которые жили на территории современной Шотландии и Ирландии. Кельты проводили языческий обряд Самайн, символизировавший конец лета и перехода природы в темный холодный период.

Они считали, что в ночь на 1 ноября (по современному календарю) граница между миром живых и миром мертвых стирается и призраки умерших могут вернуться на землю. Чтобы отпугнуть злых духов, кельты разводили костры и надевали устрашающие маски.

С приходом христианства в VII веке папа Григорий III объявил 1 ноября Днем Всех Святых, а ночь накануне получила название All Hallows' Eve — «канун Всех Святых». Со временем праздник стали называть Halloween.

Хеллоуин особо популярен среди молодежи. На праздник принято устраивать костюмированные вечеринки, украшать дома и дворы пугающими инсталляциями, делать светильники из тыквы. В России это повод провести время в компании друзей и повеселиться с детьми.