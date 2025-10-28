НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Когда отмечают Хэллоуин в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
140 0

Хэллоуин в 2025 году выпал на пятницу, 31 октября. Дата праздника ежегодно одинаковая, связана с древним кельтским календарем и католическим Днем всех Святых. 

Традиционно Хэллоуин празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днем не является. В Россию праздник пришел в 1990-е годы с распадом Советского Союза и отмечается неформально.

Своими корнями Хеллоуин уходит в дохристианскую эпоху — он зародился у древних кельтов, которые жили на территории современной Шотландии и Ирландии. Кельты проводили языческий обряд Самайн, символизировавший конец лета и перехода природы в темный холодный период.

Они считали, что в ночь на 1 ноября (по современному календарю) граница между миром живых и миром мертвых стирается и призраки умерших могут вернуться на землю. Чтобы отпугнуть злых духов, кельты разводили костры и надевали устрашающие маски.

С приходом христианства в VII веке папа Григорий III объявил 1 ноября Днем Всех Святых, а ночь накануне получила название All Hallows' Eve — «канун Всех Святых». Со временем праздник стали называть Halloween.

Хеллоуин особо популярен среди молодежи. На праздник принято устраивать костюмированные вечеринки, украшать дома и дворы пугающими инсталляциями, делать светильники из тыквы. В России это повод провести время в компании друзей и повеселиться с детьми. 

Еще по теме
США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей
Наступила шестидневная рабочая неделя
Психологи нашли у трудного детства неожиданную пользу
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.