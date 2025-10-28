НАВЕРХ
Китайские ученые создали самый мощный магнит

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Сверхпроводящий магнит
Фото: Julian Williams

Ученые КНР установили мировой рекорд, создав стабильное магнитное поле в 35,1 Тесла с помощью сверхпроводящего магнита, сообщила Китайская академия наук. Это в 700 тысяч раз сильнее магнитного поле Земли.

Сверхпроводящий магнит был разработан исследователями из Хэфэйского научно-исследовательского института физики плазмы. Разработку можно будет использовать в космических двигателях, поездах на воздушной подушке или при ядерном синтезе.

Магнит был возбужден до 35,1 Тесла, после чего стабильно работал в течение 30 минут и был безопасно размагничен. Прежний рекорд, который также был установлен китайскими учеными, составлял 32,35 Тесла.

Магнитное поле Земли составляет всего около 0,00005 Тесла, а сила сверхпроводящего магнита в МРТ – примерно 3 Тесла.

Тесла — единица измерения индукции магнитного поля в СИ, численно равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, перпендикулярного вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер действует сила 1 ньютон.

Наука #Интересно
