Умер сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки» Роман Попов

Источник:
Sibnet.ru
358 1
Роман Попов
Фото: © телеграм-канал Романа Попова

Российский актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», умер после рецидива рака мозга на 41-м году жизни.

Сообщения различных СМИ о смерти Попова подтвердил ТАСС его концертный директор Илья Новиков.

Артист долгое время боролся с раком мозга. Первый диагноз — астроцитому третьей степени — Попову поставили семь лет назад. После успешной операции он вышел в ремиссию. В июне этого года из-за обострения рака у актера случился судорожный приступ, а в августе он почти полностью ослеп.

Актер опубликовал последнее видео в телеграм-канале в начале сентября. Он рассказал, что получил «очередную порцию» химиотерапии, и поблагодарил поклонников, которые помогли ему финансово. «Вы прям какая-то суперсила. Большое спасибо всем, буду держать в курсе своих боев», — говорил Попов.

Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Играл в командах КВН «Сборная СГУТиКД» и «Сборная всех», был резидентом Comedy Club. В кино дебютировал в сериале «Полицейский с Рублевки», где сыграл полицейского Игоря Мухича. Всего снялся в более 30 фильмах. У Попова остались жена и трое детей.

