Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США

TWZ
Западные эксперты описали сценарий удара новейшей российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем по США. По мнению аналитиков, крылатая ракета может быть запущена превентивно и приблизиться к цели с непредсказуемого направления.

«Например, она может быть запущена из Арктики, оставаться в воздухе в течение многих часов, а затем атаковать Соединенные Штаты с юга, используя бреши в обороне и слабые места в системах раннего предупреждения», — пишет портал TWZ.

Автор материала отмечает, что пуск и маневры российского «Буревестника» можно обнаружить только благодаря развертыванию перспективных космических систем слежения за низколетящими аппаратами.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, способная преодолевать практически неограниченные расстояния, менять траекторию полета и находиться в воздухе очень продолжительное время.

Благодаря воздушно-ядерному реактору ракета может длительно маневрировать над заданным районом или обходить зоны ПРО по самым неожиданным траекториям на сверхмалой высоте, что снижает вероятность ее перехвата. 

