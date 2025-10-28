НАВЕРХ
Зеленский отказался отводить войска ради перемирия

Источник:
Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский
Вооруженные силы Украины не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии соприкосновения, передает Reuters. Такая позиция делает невозможным мирное урегулирование конфликта, так как не учитывает новые территориальные реалии, отметило агентство.

Президент Украины также назвал необходимые республике сроки поддержки. По его словам, Киеву нужна помощь еще на два-три года, но при этом Украина не собирается «воевать десятилетиями».

«Я еще раз подчеркнул этот момент всем европейским лидерам. Они и рассматривают эту программу — на два-три года. Давайте акцептуем, что два-три года мы будем стабильно помогать с финансами Украине», — уточнил Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее называл вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей одним из условий для мирных переговоров с Киевом. Эти пункты содержатся в российском меморандуме, представленном в Стамбуле.

